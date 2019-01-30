Випуск новин за 19:00: Що планує Кремль до українських виборів. Покарання за плакат про Гандзюк

У випуску новин за 30 січня станом на 19:00 – розвідка РФ докладатиме максимум зусиль, щоб спотворити українське волевиявлення. Відомий навіть бюджет російського втручання – 350 мільйонів доларів. На активіста, який вивісив перед входом на форум Порошенка плакат про Гандзюк виписали адміністративний протокол, але суд скасував його.

Також у випуску: 26 кандидатів у президенти зареєстровано у ЦВК. Маєтки політиків-утікачів через 5 років: хто там господарює та на що вони перетворилися.