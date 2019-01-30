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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 19:00: Що планує Кремль до українських виборів. Покарання за плакат про Гандзюк

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 19:00 – розвідка РФ докладатиме максимум зусиль, щоб спотворити українське волевиявлення. Відомий навіть бюджет російського втручання – 350 мільйонів доларів. На активіста, який вивісив перед входом на форум Порошенка плакат про Гандзюк виписали адміністративний протокол, але суд скасував його.

      Також у випуску:

      26 кандидатів у президенти зареєстровано у ЦВК.

      Маєтки політиків-утікачів через 5 років: хто там господарює та на що вони перетворилися.

      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Катерина Гандзюк Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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