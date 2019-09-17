Випуск новин за 19:00: Що пов'язує Коломойського та Гонтареву. Вибори мера у Києві

У випуску новин за 17 вересня станом на 19:00 – останнім часом з Валерією Гонтаревою та її родиною стаються різні негаразди. Ексочільниця Нацбанк у тиску звинувачує олігарха Ігоря Коломойського. Мовляв, це помста за націоналізацію "Приватбанку". Віталій Кличко покликав депутатів Київради на консультацію, аби визначитися, чи варто їх дочасно розпускати.

Також у випуску: Фейсбук забанив кілька акаунтів, які вели скоординовані кампанії з дезинформації. Під чистку потрапили так звані "фабрики ботів", які публікували пропагандисткі й фейкові новини, а потім поширювалися соцмережами. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив президенту Єврокомісії Жан-Клод Юнкеру, що не проситиме ЄС відкласти Brexit.

Джерело: 24 канал