Випуск новин за 19:00: Що відбувалось в зоні АТО 4 роки тому
У випуску новин за 29 серпня станом на 19:00 – в Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. 366 загиблих, 429 поранених, 128 полонених та 158 зниклих безвісти. Це лише офіційні цифри втрат в Іловайському котлі.
Також у випуску:
У Києві вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі військових.
Гість студії – учасник війни на Сході полковник Євген Сидоренко.
Джерело: 24 канал
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