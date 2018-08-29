Випуск новин за 19:00: Що відбувалось в зоні АТО 4 роки тому

У випуску новин за 29 серпня станом на 19:00 – в Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. 366 загиблих, 429 поранених, 128 полонених та 158 зниклих безвісти. Це лише офіційні цифри втрат в Іловайському котлі.

Також у випуску: У Києві вшанували пам'ять загиблих в Іловайському котлі військових. Гість студії – учасник війни на Сході полковник Євген Сидоренко.