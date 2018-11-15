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      Випуск новин за 19:00: "Сірі кардинали" України. Корупційна складова ProZorro

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 19:00 – "сірим кардиналом" Януковича був Юрій Іванющенко, у Порошенка цю роль, кажуть, виконує Ігор Кононенко. А ще ж не варто забувати і про Медведчука. Система тендерів ProZorro мала на меті викорінити корупцію у державних закупівлях, але містить вона і слабку ланку: купувати через систему закон зобов'язує лише товари чи послуги вартістю від 200 тисяч.

      Також у випуску:

      Мирослав Продан, крайній із керівників Державної фіскальної служби, втік за кордон – начебто для лікування.

      "Хто стане наступним президентом України?" – питання, яке до весни 2019 буде хвилювати усіх політично активних громадян країни.

      У ідеальній країні перші особи держави, які і будь-які чиновники, обмежені чинним законодавством, якому слідують і якому підкоряються. 

      Теги: Випуск новин Петро Порошенко Віктор Медведчук Ігор Кононенко ProZorro Корупція
      Джерело: 24 канал
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