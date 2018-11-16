Випуск новин за 19:00: Скандал із прем'єром Чехії. Радянський призов

У випуску новин за 16 листопада станом на 19:00 – скандал із ймовірним незаконним збагаченням прем'єра Чехії Андрея Бабіша набрав шалених обертів. Люди вийшли на тамтешній Майдан вимагати відставки очільника чеського уряду, який, щоб уникнути до себе претензій, той маєток на сина оформив. Чому старше покоління із приємністю згадує службу в радянській армії.

Також у випуску: Екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана офіційно звинуватили у незаконному збагаченні. Українців в окупованому Криму незаконно призивають до лав російської армії. Як Київ пережив тиждень у кілометрових заторах.