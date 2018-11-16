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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 19:00: Скандал із прем'єром Чехії. Радянський призов

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 19:00 – скандал із ймовірним незаконним збагаченням прем'єра Чехії Андрея Бабіша набрав шалених обертів. Люди вийшли на тамтешній Майдан вимагати відставки очільника чеського уряду, який, щоб уникнути до себе претензій, той маєток на сина оформив. Чому старше покоління із приємністю згадує службу в радянській армії.

      Також у випуску:

      Екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана офіційно звинуватили у незаконному збагаченні.

      Українців в окупованому Криму незаконно призивають до лав російської армії. 

      Як Київ пережив тиждень у кілометрових заторах.

      Теги: Випуск новин Новини політики Скандал з прем'єром Чехії Чехія
      Джерело: 24 канал
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