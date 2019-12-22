Випуск новин за 19:00: Скандал з футболістом Зозулею. Бойовики обстріляли Золоте-4

У випуску новин за 22 грудня станом на 19:00 – іспанські уболівальники футбольного клубу "Альбасете" підтримали свого нападника українця Зозулю у матчі проти "Ельче". А все через скандал у зв'язку з підтримкою футболістом українських військових. Попри домовленості бойовики обстріляли Золоте-4, селище в Луганській області. Саме там два місяці тому відбулося дзеркальне розведення сил.

Також у випуску: У Києві проходять дві акції проти фальсифікацій у справі щодо вбивства Шеремета. На Хуторі Вільному, що на Луганщині, ворог розтрощив будинок місцевої мешканки. У 86 ОТГ сьогодні стартували перші місцеві вибори.