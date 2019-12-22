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      Випуск новин за 19:00: Скандал з футболістом Зозулею. Бойовики обстріляли Золоте-4

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 19:00 – іспанські уболівальники футбольного клубу "Альбасете" підтримали свого нападника українця Зозулю у матчі проти "Ельче". А все через скандал у зв'язку з підтримкою футболістом українських військових. Попри домовленості бойовики обстріляли Золоте-4, селище в Луганській області. Саме там два місяці тому відбулося дзеркальне розведення сил.

      Також у випуску:

      У Києві проходять дві акції проти фальсифікацій у справі щодо вбивства Шеремета. 

      На Хуторі Вільному, що на Луганщині, ворог розтрощив будинок місцевої мешканки.

      У 86 ОТГ сьогодні стартували перші місцеві вибори.

      Магнітні бурі в грудні 2019 року: у які дні вплив буде найсильнішим
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
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