Випуск новин за 19:00: Скасування "мажоритарки". Ціна польоту над Києвом
У випуску новин за 6 вересня станом на 19:00 – зміни у законодавство щодо виборів в Україні заплановані такі, що скасують систему виборів за мажоритарними округами з індивідуальними кандидатами. У 27 округах голосуватимуть тільки за партійні "відкриті" списки. Від п'яти мільйонів доларів стартує ціна гелікоптера, один з таких впав майже на голову рибалкам на Трухановому острові.
Також у випуску:
Активісти під Верховною Радою вимагають прийняти зміни до виборчого законодавства.
У Києві на Трухановому острові розбився гвинтокрил відомого олігарха.
Джерело: 24 канал
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