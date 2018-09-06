Випуск новин за 19:00: Скасування "мажоритарки". Ціна польоту над Києвом

У випуску новин за 6 вересня станом на 19:00 – зміни у законодавство щодо виборів в Україні заплановані такі, що скасують систему виборів за мажоритарними округами з індивідуальними кандидатами. У 27 округах голосуватимуть тільки за партійні "відкриті" списки. Від п'яти мільйонів доларів стартує ціна гелікоптера, один з таких впав майже на голову рибалкам на Трухановому острові.

Також у випуску: Активісти під Верховною Радою вимагають прийняти зміни до виборчого законодавства. У Києві на Трухановому острові розбився гвинтокрил відомого олігарха.