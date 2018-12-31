Випуск новин за 19:00: Смертельна ДТП у Львові. Подання на Дубневича
У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – затримали водія, який учора у Львові на зупинці насмерть збив жінку і втік, чоловікові – 25 років і працює він у поліції. Очільник САП Назар Холодницький передав у Генпрокуратуру подання на нардепа від БПП Ярослава Дубневича
Також у випуску:
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У Росії через вибух газу обвалився під'їзд, є людські жертви.
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Джерело: 24 канал
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