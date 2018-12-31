Випуск новин за 19:00: Смертельна ДТП у Львові. Подання на Дубневича

У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – затримали водія, який учора у Львові на зупинці насмерть збив жінку і втік, чоловікові – 25 років і працює він у поліції. Очільник САП Назар Холодницький передав у Генпрокуратуру подання на нардепа від БПП Ярослава Дубневича

Також у випуску: В Україні офіційно розпочалась виборча кампанія. У Росії через вибух газу обвалився під'їзд, є людські жертви. У Таїланді та Індонезії вже святкують Новий рік.