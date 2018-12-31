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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 19:00: Смертельна ДТП у Львові. Подання на Дубневича

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – затримали водія, який учора у Львові на зупинці насмерть збив жінку і втік, чоловікові – 25 років і працює він у поліції. Очільник САП Назар Холодницький передав у Генпрокуратуру подання на нардепа від БПП Ярослава Дубневича

      Також у випуску:

      В Україні офіційно розпочалась виборча кампанія.

      У Росії через вибух газу обвалився під'їзд, є людські жертви.

      У Таїланді та Індонезії вже святкують Новий рік.

       

      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Львова Дубневич Ярослав Васильович
      Джерело: 24 канал
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