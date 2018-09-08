Випуск новин за 19:00: Смертельне ДТП на Черкащині. День надання першої меддопомоги
У випуску новин за 8 серпня станом а 19:00 – на Черкащині сталось смертельне ДТП, водій загинув, а двоє пасажирів з тяжкими травмами у лікарні. За словами свідків, водій легковика не впорався з керуванням та врізався в дерево, а все через вибоїни на дорозі. У другу суботу вересня у світі відзначають День надання першої медичної допомоги, ініціював його 18 років тому Червоних хрест.
Також у випуску:
2 тисячі людей вже вивезли з селищ та міст, прикордонних з окупованим Кримом, а все через викиди шкідливих речовин на заводі "Кримський титан".
На фронті ворог змінив тактику: все частіше відкриває вогонь зранку.
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Джерело: 24 канал
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