Випуск новин за 19:00: Смертельне ДТП на Черкащині. День надання першої меддопомоги

У випуску новин за 8 серпня станом а 19:00 – на Черкащині сталось смертельне ДТП, водій загинув, а двоє пасажирів з тяжкими травмами у лікарні. За словами свідків, водій легковика не впорався з керуванням та врізався в дерево, а все через вибоїни на дорозі. У другу суботу вересня у світі відзначають День надання першої медичної допомоги, ініціював його 18 років тому Червоних хрест.

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