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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
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      Випуск новин за 19:00: Смертельні ДТП в Україні. Формула Штайнмаєра – зрада чи перемога

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 жовтня станом на 19:00 – чи не щодня на трасах країни трапляються страшні аварії. Чи можливо уникнути зіткнення з вантажівкою, та чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності на дорогах. Що таке формула Штайнмаєра, і чи дійсно в ній йдеться про капітуляцію – диввіться у відео 24 каналу.

      Також у випуску:

      Чому досі залишається депутатська недоторканність.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Формула Штайнмаєра Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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