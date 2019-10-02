Випуск новин за 19:00: Смертельні ДТП в Україні. Формула Штайнмаєра – зрада чи перемога

У випуску новин за 2 жовтня станом на 19:00 – чи не щодня на трасах країни трапляються страшні аварії. Чи можливо уникнути зіткнення з вантажівкою, та чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності на дорогах. Що таке формула Штайнмаєра, і чи дійсно в ній йдеться про капітуляцію – диввіться у відео 24 каналу.

Також у випуску: Чому досі залишається депутатська недоторканність.

Джерело: 24 канал