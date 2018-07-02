Випуск новин за 19:00: Список російських в'язнів на обмін. Пограбування та стрілянина в Києві

У випуску новин за 2 липня станом на 19:00 – Ірина Геращенко оприлюднила список 23 росіян, яких Україна готова виміняти на Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Павла Гриба, Володимира Балуха та Євгена Панова. В Києві двоє невідомих у масках забігли у приміщення конвертаційного центру, вистрілили кілька разів, забрали гроші і втекли на автомобілі ВАЗ.

Також у випуску: Прем'єр-міністр Угорщини змінив риторику з позитивної на погрозливу, тепер обіцяє ветувати будь-яке рішення саміту Україна – НАТО. Частина туристів, які на кілька днів застрягли у Тунісі, повернулися додому. Негода в Україні: прогнози синоптиків не втішають.