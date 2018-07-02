Випуск новин за 19:00: Список російських в'язнів на обмін. Пограбування та стрілянина в Києві

Випуск новин за 19:00: Список російських в'язнів на обмін. Пограбування та стрілянина в КиєвіВипуск новин 38 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 липня станом на 19:00 – Ірина Геращенко оприлюднила список 23 росіян, яких Україна готова виміняти на Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Павла Гриба, Володимира Балуха та Євгена Панова. В Києві двоє невідомих у масках забігли у приміщення конвертаційного центру, вистрілили кілька разів, забрали гроші і втекли на автомобілі ВАЗ.
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Джерело: 24 канал
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