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      Випуск новин за 19:00: Справа розкрадання коштів держбанку. Баржа з контрабандою

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 19:00 – Верховна Рада України не позбавила недоторканості позафракційного депутата Станіслава Березкіна, якого підозрюють у розкраданні 20 мільйонів гривень. До берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок контрабандних цигарок, які везли з анексованого Криму.

      Також у випуску:

      "Євробляхері" влаштували всеукраїнську акцію протесту по всій території України.

       

       

      Теги: Верховна Рада Березкін Станіслав Семенович Випуск новин Новини Одеси контрабанда
      Джерело: 24 канал
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