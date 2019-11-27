Випуск новин за 19:00: Стара справа Садового про інвестиції. Все про охорону президента

У випуску новин за 27 листопада станом на 19:00 – правоохоронці ретельно досліджують ділянку у 23 гектари біля Львову і договори щодо неї ще з 2015 року. Знову спливла підозру у зловживанні владою Андрієм Садовим. Вони жертвують особистим, а у разі небезпеки – буквально своїм життям. Хоча тоді вважається, що вони не впорались з завданням. Це все про охорону президента.

Також у випуску: Підтримати львівського мера прийшов до антикорсуду його київський колега – Віталій Кличко і він навіть зголосився узяти Андрія Садового на поруки.