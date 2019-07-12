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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 19:00: Суд над українським нацгвардійцем в Італії. Старт Одеського кінофестивалю

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 липня станом на 19:00 – суд в Італії вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. Нацгвардійця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа на Донбасі. В Одесі розпочався один з наймасштабніших заходів у галузі кіноіндустрії – Одеський міжнародний кінофестиваль. Очолить експертне журі перспективний режисер із Бельгії Петер Бросенс.

      Також у випуску:

      Масове отруєння на Одещині – 46 дітей з оздоровчого табору опинились на лікарняних ліжках.

      Нову люстрацію від Зеленського розкритикували посли "Великої сімки". Дипломати засудили невибіркове накладання заборон на учасників виконавчого і законодавчого процесів управління.

      Інститут національної пам'яті звернувся до ГПУ та Нацполіції через повторне встановлення пам’ятника Жукову у Харкові.

      blog_ava
      Китайський зонд передав на землю фото темного боку Місяця
      сьогодні
      3555
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Нацгвардія Новини Одеси
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