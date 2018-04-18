Випуск новин за 19:00: Суд в Одесі. Нічні обстріли на Донбасі

У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – в Одесі відбувся черговий суд у справі табору "Вікторія". Але вину підсудного так і не змогли довести, тому що йому раптом стало погано. Вночі, 18 квітня, на передовій на Донбасі знову обстріли. Проросійські найманці не зважають на домовленості чи присутність спостерігачів ОБСЄ.

Також у випуску: Жертв аварії внаслідок ДТП у Кривому Розі побільшало. Профільний комітет Верховної Ради розглянув схему, описану журналістами видання "Новое время", щодо закупівлі польських БМП. У США при польоті вибухнув двигун літака. У Туреччині проведуть позачергові парламентські і президентські вибори.