Випуск новин за 19:00: Суд в Одесі. Нічні обстріли на Донбасі
У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – в Одесі відбувся черговий суд у справі табору "Вікторія". Але вину підсудного так і не змогли довести, тому що йому раптом стало погано. Вночі, 18 квітня, на передовій на Донбасі знову обстріли. Проросійські найманці не зважають на домовленості чи присутність спостерігачів ОБСЄ.
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Джерело: 24 Канал
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