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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Суд в Одесі. Нічні обстріли на Донбасі

Випуск новин 51 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – в Одесі відбувся черговий суд у справі табору "Вікторія". Але вину підсудного так і не змогли довести, тому що йому раптом стало погано. Вночі, 18 квітня, на передовій на Донбасі знову обстріли. Проросійські найманці не зважають на домовленості чи присутність спостерігачів ОБСЄ.

Також у випуску:

Жертв аварії внаслідок ДТП у Кривому Розі побільшало.

Профільний комітет Верховної Ради розглянув схему, описану журналістами видання "Новое время", щодо закупівлі польських БМП.

У США при польоті вибухнув двигун літака.

У Туреччині проведуть позачергові парламентські і президентські вибори.

Теги: Війна на Донбасі Новини Одеси Випуск новин Пожежа в таборі Одеси
Джерело: 24 Канал
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