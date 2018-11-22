Випуск новин за 19:00: Сутички під Будинком профспілок. Безвіз з Таїландом

У випуску новин за 22 листопада станом на 19:00 – вночі під Будинком профспілок протестували проти відкриття у Будинку Профспілок закладу швидкого харчування знаменитої американської мережі KFC. Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України, перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.

Також у випуску: Бюджет України 2019: куди піде найбільше грошей. У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України", на який повинні виділити мільярд гривень.