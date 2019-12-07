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      Випуск новин за 19:00: Сутички "жовтих жилетів". ДТП у Києві

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 грудня станом на 19:00 – сутички "жовтих жилетів" і правоохоронців та транспортний коллапс у Парижі. У Києві авто на великій швидкості вилетіло з мосту, пролетіло з десяток метрів і приземлилося на дах. За попередніми даними, постраждала водійка авто.

      Також у випуску:

      Верховна Рада відпрацювала свої перші 100 днів. 

      Вбивцям активіста Мирошниченка обрали запобіжний захід.

      На Сході бойовики 5 разів порушили режим тиші.

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      Теги: Випуск новин Протести "жовтих жилетів" Аварії та ДТП Новини Києва
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