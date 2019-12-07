Випуск новин за 19:00: Сутички "жовтих жилетів". ДТП у Києві
У випуску новин за 7 грудня станом на 19:00 – сутички "жовтих жилетів" і правоохоронців та транспортний коллапс у Парижі. У Києві авто на великій швидкості вилетіло з мосту, пролетіло з десяток метрів і приземлилося на дах. За попередніми даними, постраждала водійка авто.
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