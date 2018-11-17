Випуск новин за 19:00: Толока на Алеї Небесної Сотні. Помер прикордонник, якого збив зловмисник

У випуску новин за 17 листопада станом на 19:00 – в Києві на Алеї Небесної Сотні наводили лад, в столиці готується до 21 листопада – п'ятої річниці Революції на Майдані. Прикордонник, якого напередодні збив зловмисник на пункті пропуску на Закарпатті, помер. Вадима Березинського буквально протаранило авто з контрабандистами.

Також у випуску: Стартував конкурс до Антикорупційного суду. NASA відправила у космос ракету-носій з українською конструкцією. В Ірпені під Києвом пограбували інкасаторів, вкрали 1,8 мільйона гривень.