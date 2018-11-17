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      Випуск новин за 19:00: Толока на Алеї Небесної Сотні. Помер прикордонник, якого збив зловмисник

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 19:00 – в Києві на Алеї Небесної Сотні наводили лад, в столиці готується до 21 листопада – п'ятої річниці Революції на Майдані. Прикордонник, якого напередодні збив зловмисник на пункті пропуску на Закарпатті, помер. Вадима Березинського буквально протаранило авто з контрабандистами.

      Також у випуску:

      Стартував конкурс до Антикорупційного суду.

      NASA відправила у космос ракету-носій з українською конструкцією.

      В Ірпені під Києвом пограбували інкасаторів, вкрали 1,8 мільйона гривень.

      Теги: Випуск новин Євромайдан Небесна Сотня Новини Києва Держприкордонслужба контрабанда Жертви Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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