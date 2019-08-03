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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Торнадо неподалік Одеси. Результати виборів

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 серпня станом на 19:00 – Одесу накрила сильна злива, за лічені хвилини вулиці міста перетворились на справжні ріки. А неподалік Одеси очевидці зафіксували справжній торнадо. ЦВК оголосила офіційні результати виборів у Верховну Раду за партійними списками. По загальнодержавному багатомандатному округу результати залишаються незмінними, лідирує "Слуга народу".

      Також у випуску:

      У Луцьку стартував один із найяскравіших фестивалів літа – Бандерштат.

      Люди у Москві знову вийшли на вулиці протестувати проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці.

      У Німеччині митники вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну.

      Печерський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким держава має відшкодувати сім мільйонів гривень колишньому раднику Януковича Портнову.

      У Миколаєві прокуратура передала Міністерству оборони арештований раніше російський ракетно-зенітний комплекс "Печора".

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      Теги: Випуск новин Новини Одеси Надзвичайні ситуації Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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