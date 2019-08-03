Випуск новин за 19:00: Торнадо неподалік Одеси. Результати виборів

У випуску новин за 3 серпня станом на 19:00 – Одесу накрила сильна злива, за лічені хвилини вулиці міста перетворились на справжні ріки. А неподалік Одеси очевидці зафіксували справжній торнадо. ЦВК оголосила офіційні результати виборів у Верховну Раду за партійними списками. По загальнодержавному багатомандатному округу результати залишаються незмінними, лідирує "Слуга народу".

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