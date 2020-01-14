Випуск новин за 19:00: Тортури в колонії Харкова. Загострення на фронті

У випуску новин за 14 січня станом на 19:00 – засуджені колонії №25 у Харкові заявили про тортури. Згодом у заклад перестали впускати адвокатів, через спецрежим, який начебто довелося ввести через бунт. Справу розслідують ДБР та Офіс генпрокурора. Упродовж доби російські найманці вісім разів відкривали вогонь у бік ЗСУ. Двоє українських військових зазнали поранення.

Також у випуску: На Миколаївщині стався масштабний зсув, в Очакові за мить опустилися пів кілометра берега: дивом обійшлось без потерпілих. Рада ухвалила резолюцію: Іран має взяти на себе повну відповідальність за збиття пасажирського літака МАУ та виплатити всі компенсації. Головного податківця Одеської області Наталію Чоботарьову впіймали на хабарі: все керівництво служби відсторонили та призначили перевірку. Внаслідок зіткнення трьох потягів метро в італійському Неаполі госпіталізували щонайменше п'ятьох людей. Загалом постраждало 17 пасажирів.