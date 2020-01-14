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      Випуск новин за 19:00: Тортури в колонії Харкова. Загострення на фронті

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 19:00 – засуджені колонії №25 у Харкові заявили про тортури. Згодом у заклад перестали впускати адвокатів, через спецрежим, який начебто довелося ввести через бунт. Справу розслідують ДБР та Офіс генпрокурора. Упродовж доби російські найманці вісім разів відкривали вогонь у бік ЗСУ. Двоє українських військових зазнали поранення.

      Також у випуску: 

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      Теги: Випуск новин Новини України Новини Харкова Війна на Донбасі
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