Випуск новин за 19:00: Трагедія на Дніпропетровщині. Стрілянина у США

У випуску новин за 17 червня станом на 19:00 – у місті Жовті Води, що на Дніпропетровщині, школярки випали із недобудованої дев'ятиповерхівки. Від падіння одна із дівчат загинула на місці, за життя іншої борються медики. У штаті Пенсільванія в США невідомі відкрили вогонь по підлітках, що святкували закінчення навчання в школі. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.

Також у випуску: На Одещині вже п'ятий день тривають пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко. Зеленський вважає, що КСУ визнає його рішення про розпуск парламенту конституційним. Протести у Гонконгу не припиняються, на вулиці вийшли приблизно два мільйони людей. Негода наробила лиха на Заході та Сході України: країною пронісся потужний буревій.

Джерело: 24 канал