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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 19:00: Трагедія на Дніпропетровщині. Стрілянина у США

      Випуск новин 38

      У випуску новин за 17 червня станом на 19:00 – у місті Жовті Води, що на Дніпропетровщині, школярки випали із недобудованої дев'ятиповерхівки. Від падіння одна із дівчат загинула на місці, за життя іншої борються медики. У штаті Пенсільванія в США невідомі відкрили вогонь по підлітках, що святкували закінчення навчання в школі. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.

      Також у випуску:

      На Одещині вже п'ятий день тривають пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко.

      Зеленський вважає, що КСУ визнає його рішення про розпуск парламенту конституційним.

      Протести у Гонконгу не припиняються, на вулиці вийшли приблизно два мільйони людей.

      Негода наробила лиха на Заході та Сході України: країною пронісся потужний буревій.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Стрілянина Випуск новин Новини Дніпра Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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