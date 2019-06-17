Випуск новин за 19:00: Трагедія на Дніпропетровщині. Стрілянина у США
У випуску новин за 17 червня станом на 19:00 – у місті Жовті Води, що на Дніпропетровщині, школярки випали із недобудованої дев'ятиповерхівки. Від падіння одна із дівчат загинула на місці, за життя іншої борються медики. У штаті Пенсільванія в США невідомі відкрили вогонь по підлітках, що святкували закінчення навчання в школі. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.
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Джерело: 24 канал
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