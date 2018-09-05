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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 19:00: Трагічні роковини червоного терору. Доступ до речей та документів

Випуск новин 48 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 вересня станом на 19:00 – у 1918 році радянська влада розпочала "червоний терор". З українців знімали скальпи, здирали шкіру, розпинали та забивали до смерті. З часу тих трагічних подій минуло 100 років. Рішення суду порушує право на приватне життя журналістки Наталії Седлецької. Суд дозволив Генпрокуратурі прослуховувати головного редактора програми "Схеми".

Також у випуску:

Чотири року тому були підписані мінські домовленості: як вони вплинули на хід війни.

 

 

Теги: Випуск новин Наталія Седлецька журналісти ЗМІ Судді Історія СРСР
Джерело: 24 канал
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