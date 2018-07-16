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Випуск новин за 19:00: Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні. Свавілля нардепів

Випуск новин 86 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 липня станом на 19:00 – у Гельсінкі відбулася прес-конференція Президента РФ Володимира Путіна та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. В Україні все більше чути про свавілля регіональних "царьків" і не обов'язково вони є нардепами "Партії регіонів", наприклад, Лозінський взагалі був із "Батьківщини", але поєднує їх усіх єдине – абсолютна безкарність.

Також у випуску:

Дональд Трамп не припиняє дивувати світ своїми висловами у Twitter.

Як в Україні дивилися фінал Чемпіонату Світу з футболу в Росії.

Теги: Випуск новин Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 канал
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