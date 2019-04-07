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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 19:00: ЦВК оголосила другий тур. Енергоефективність українців

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 квітня станом на 19:00 – після підрахунку всіх голосів та опрацювання усіх проколів, у ЦВК повідомили, що жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців. Таким чином, 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Українці почали активно енерго-заощаджувати, Використовують закордонний досвід - сонячні панелі на стінах та вітряки на даху.

      Також у випуску:

      Українські школи 4 квітня почали приймати документи для вступу дітей до першого класу. Останній день, коли можна подати заяву, – 31 травня.

      Чорнобильську зону відчуження з білоруської сторони відкрили для екскурсій.

      Українські прикордонники заборонили в'їзд на 3 роки лідеру союзу угорців Румунії Хунору Келемену.

      blog_ava
      Другий тур виборів президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      сьогодні
      13904
      Теги: Випуск новин ЦВК Енергетика Сонячна енергетика Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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