Випуск новин за 19:00: У Росії стартував ЧС-2018 з футболу. Повноваження мера Києва

У випуску новин за 14 червня станом на 19:00 – 14 червня в Росії стартує ЧС-2018 з футболу. Україна, Британія та частина депутатів Європарламенту закликали ігнорувати та бойкотувати мундіаль, адже господар світової першості – країна агресор. Кличко, якого обрали міським головою, водночас є і керівником Київської міської державної адміністрації. Тобто, його влада не така як у звичайних мерів.

Також у випуску: У Європарламенті ухвалили резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова. В чому небезпека поєднання двох посад в Києві. Зухвалість Росії вести війну і проводити чемпіонат з футболу.