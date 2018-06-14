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Випуск новин за 19:00: У Росії стартував ЧС-2018 з футболу. Повноваження мера Києва

Випуск новин 76 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 червня станом на 19:00 – 14 червня в Росії стартує ЧС-2018 з футболу. Україна, Британія та частина депутатів Європарламенту закликали ігнорувати та бойкотувати мундіаль, адже господар світової першості – країна агресор. Кличко, якого обрали міським головою, водночас є і керівником Київської міської державної адміністрації. Тобто, його влада не така як у звичайних мерів.

Також у випуску:

У Європарламенті ухвалили резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова.

В чому небезпека поєднання двох посад в Києві.

Зухвалість Росії вести війну і проводити чемпіонат з футболу.

Теги: Новини Києва Віталій Кличко Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Випуск новин Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 канал
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