Випуск новин за 19:00: У селі під Києвом бракує шкіл та садків. Заява лідерів G7
У випуску новин за 10 червня станом на 19:00 – цього тижня в українських школах відбувалося жеребкування. А ось дітям під Києвом не вистачає місць у школах та садочках. Лідери G7 заявили, що підтримуватимуть сувернітет України і пригрозили Росії новими санкціями.
Також у випуску:
Трамп і Кім Чен Ин приїхали на саміт.
У Львові патрульні наїхали на пішохода.
У Грузії на сміттєзвалищі одночасно вилупилися тисячі курчат із ніби зіпсованих яєць.
Джерело: 24 Канал
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