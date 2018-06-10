Випуск новин за 19:00: У селі під Києвом бракує шкіл та садків. Заява лідерів G7

У випуску новин за 10 червня станом на 19:00 – цього тижня в українських школах відбувалося жеребкування. А ось дітям під Києвом не вистачає місць у школах та садочках. Лідери G7 заявили, що підтримуватимуть сувернітет України і пригрозили Росії новими санкціями.

Також у випуску: Трамп і Кім Чен Ин приїхали на саміт. У Львові патрульні наїхали на пішохода. У Грузії на сміттєзвалищі одночасно вилупилися тисячі курчат із ніби зіпсованих яєць.