Випуск новин за 19:00: Україна та кредити. Депутати-брехуни

У випуску новин за 11 січня станом на 19:00 – у 2019 році Україна має виплатити понад 14 мільярдів доларів боргів. Варто зазначити, що третина – це лише відсотки, бо колишня влада брала кредити під дуже високі ставки. Напередодні президентських та парламентських виборів політики все частіше "годують" наївних українців обіцянками. Журналісти 24 каналу склали рейтинг топ-5 політиків-брехунів.

Також у випуску: Від 11 січня набувають чинності зміни у законодавстві, відтепер секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування.