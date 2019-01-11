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      Випуск новин за 19:00: Україна та кредити. Депутати-брехуни

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 19:00 – у 2019 році Україна має виплатити понад 14 мільярдів доларів боргів. Варто зазначити, що третина – це лише відсотки, бо колишня влада брала кредити під дуже високі ставки. Напередодні президентських та парламентських виборів політики все частіше "годують" наївних українців обіцянками. Журналісти 24 каналу склали рейтинг топ-5 політиків-брехунів.

      Також у випуску:

      Від 11 січня набувають чинності зміни у законодавстві, відтепер секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування.

      Теги: Випуск новин Гроші Кредит Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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