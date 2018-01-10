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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 19:00: Українська музика в британській рекламі. Протест водіїв в Тернополі

Випуск новин 19:50, 10 січня 78 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 січня станом на 19:00 – Девід Бекхем випустив новий рекламний ролик, в якому лунає пісня українського гурту "ДахаБраха". В Тернополі водії маршруток вийшли на протест.

Також у випуску:

Вищий трибунал Франції завтра розглядатиме справу про закриття так званого представництва "ДНР", що відкрилось у Марселі торік 1 вересня.

Списки для нового обміну полоненими мають узгодити 18 січня.

Поліція розповіла деталі розслідування вбивства Ірини Ноздровської.

Теги: Випуск новин Тернопіль Музика
Джерело: 24 Канал
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