Випуск новин за 19:00: Українці військові в полоні. Чорне море в пакетах
У випуску новин за 3 травня станом на 19:00 – двоє українських військових потрапили в полон проросійських бойовиків, тиждень про них нічого не було відомо, нині ЗМІ проросійських бойовиків повідомили, що заручники живі. Чорне море та його мешканці потерпають від надмірного засмічення.
Також у випуску:
Перспективи "Півнчного потоку-2".
В Києві відбувся щорічний забіг під каштанами.
Напружений тиждень на фронті.
Джерело: 24 Канал
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