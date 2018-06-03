Випуск новин за 19:00: Українці військові в полоні. Чорне море в пакетах

У випуску новин за 3 травня станом на 19:00 – двоє українських військових потрапили в полон проросійських бойовиків, тиждень про них нічого не було відомо, нині ЗМІ проросійських бойовиків повідомили, що заручники живі. Чорне море та його мешканці потерпають від надмірного засмічення.

Також у випуску: Перспективи "Півнчного потоку-2". В Києві відбувся щорічний забіг під каштанами. Напружений тиждень на фронті.