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Випуск новин за 19:00: Унікальна операція у Львові. Українські дайвери у Таїланді

Випуск новин 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 липня станом на 19:00 – доброволець Олександр Косолапов підірвався на міні у липні 2014. Лікарі Львівського військово-медичного центру провели низку унікальних за складністю операцій і врятували військовому ногу від ампутації. Серед пірнальників, які рятували дітей із печери у Таїланді, було троє українців. Також вони навчали місцевих дайверів працювати у надскладних умовах.

Також у випуску:

П'яний чиновник Олександр Олефір на Закарпатті збив двох жінок.

У ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей.

У Дніпрі відбулась акція на підтримку Олега Сенцова.

Ситуація на фронті.

Теги: Випуск новин Новини Львова Таїланд
Джерело: 24 канал
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