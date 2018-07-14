Випуск новин за 19:00: Унікальна операція у Львові. Українські дайвери у Таїланді
У випуску новин за 14 липня станом на 19:00 – доброволець Олександр Косолапов підірвався на міні у липні 2014. Лікарі Львівського військово-медичного центру провели низку унікальних за складністю операцій і врятували військовому ногу від ампутації. Серед пірнальників, які рятували дітей із печери у Таїланді, було троє українців. Також вони навчали місцевих дайверів працювати у надскладних умовах.
Також у випуску:
П'яний чиновник Олександр Олефір на Закарпатті збив двох жінок.
У ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей.
У Дніпрі відбулась акція на підтримку Олега Сенцова.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі