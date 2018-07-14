Випуск новин за 19:00: Унікальна операція у Львові. Українські дайвери у Таїланді

У випуску новин за 14 липня станом на 19:00 – доброволець Олександр Косолапов підірвався на міні у липні 2014. Лікарі Львівського військово-медичного центру провели низку унікальних за складністю операцій і врятували військовому ногу від ампутації. Серед пірнальників, які рятували дітей із печери у Таїланді, було троє українців. Також вони навчали місцевих дайверів працювати у надскладних умовах.

Також у випуску: П'яний чиновник Олександр Олефір на Закарпатті збив двох жінок. У ДТП на Прикарпатті загинуло четверо людей. У Дніпрі відбулась акція на підтримку Олега Сенцова. Ситуація на фронті.