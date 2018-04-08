Випуск новин за 19:00: Великдень на фронті. Російські танки на кордоні
У випуску новин за 8 квітня станом на 19:00 – українські бійці сьогодні приєдналися до святкування Великодня. У прикордонній з Україною Ростовської області Росії було помічено велике скупчення танків.
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Джерело: 24 Канал
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