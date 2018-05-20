Випуск новин за 19:00: Велодень у Харкові. Виверження вулкану на Гаваях

У випуску новин за 20 травня станом на 19:00 – цьогоріч на Велодень у Харків приїхало 13 тисяч учасників, серед яких можна було зустріти голівудських та казкових героїв і середньовічних лицарів. Вулкан Кілауеа розгулявся не на жарт, в місті розколюється і горить земля, а дим стоїть висотою до 3 кілометрів. Вже евакуювали 2 тисячі людей, ще 10 тисяч очікують.

Також у випуску: В Одесі перші туристи вже приїхали перевірити температуру моря на вихідних. Луганський театр, який не захотів "примиритися з агресором", тепер став одним із найкращих. Волонтери організували унікальну школу військових водолазів в Одесі.