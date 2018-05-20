Випуск новин за 19:00: Велодень у Харкові. Виверження вулкану на Гаваях
У випуску новин за 20 травня станом на 19:00 – цьогоріч на Велодень у Харків приїхало 13 тисяч учасників, серед яких можна було зустріти голівудських та казкових героїв і середньовічних лицарів. Вулкан Кілауеа розгулявся не на жарт, в місті розколюється і горить земля, а дим стоїть висотою до 3 кілометрів. Вже евакуювали 2 тисячі людей, ще 10 тисяч очікують.
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Джерело: 24 Канал
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