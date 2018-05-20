21:56
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
18°C 13°C
  • понеділок
    19°C 9°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 19:00: Велодень у Харкові. Виверження вулкану на Гаваях

Випуск новин 43 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 травня станом на 19:00 – цьогоріч на Велодень у Харків приїхало 13 тисяч учасників, серед яких можна було зустріти голівудських та казкових героїв і середньовічних лицарів. Вулкан Кілауеа розгулявся не на жарт, в місті розколюється і горить земля, а дим стоїть висотою до 3 кілометрів. Вже евакуювали 2 тисячі людей, ще 10 тисяч очікують.

Також у випуску:

В Одесі перші туристи вже приїхали перевірити температуру моря на вихідних.

Луганський театр, який не захотів "примиритися з агресором", тепер став одним із найкращих.

Волонтери організували унікальну школу військових водолазів в Одесі.

Теги: Випуск новин виверження вулкану Новини Харкова Транспорт Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Обстріл школи на Донбасі, закон про трансплантацію та День вишиванки у ВР– топ-5 відео тижня
сьогодні, 21:48 Обстріл школи на Донбасі, закон про трансплантацію та День вишиванки у ВР– топ-5 відео тижня
17
Чому чиновники НБУ із небездоганною репутацією утримуються в кріслах і керують країною
сьогодні, 21:00 Чому чиновники НБУ із небездоганною репутацією утримуються в кріслах і керують країною
Тетяна Мартинюк 148
Найсмішніші меми тижня: Путін подарував собі міст, королівське весілля вдалося на жарт
сьогодні, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Путін подарував собі міст, королівське весілля вдалося на жарт
3064
Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
сьогодні, 19:01 Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
Блог Медіа 5574
Чому ми нація тактичного мислення
сьогодні, 16:01 Чому ми нація тактичного мислення
Сергій Постоловський 757
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук