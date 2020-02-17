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      Випуск новин за 19:00: Вибачення Бірюкова. рекордна сума на дороги в Україні

      Випуск новин

      У випуску новин за 17 лютого станом на 19:00 – волонтер Юрій Бірюков вибачився за те, що назвав покидьками військових, які на президентських виборах голосували за Володимира Зеленського. У 2020 році на капітальний ремонт і будівництво доріг виділять рекордну суму: 85 мільярдів гривень – на траси державного значення і 22 мільярди – на місцеві.

      Також у випуску:

      Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан ймовірно полетів на Сейшельські острови. Ексчиновник опублікував фото з відпочинку і навіть дав поради "друзям".

      Усе про загиблих в авіакатастрофі МАУ українців
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      20575
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Дороги Міністерство інфраструктури Випуск новин
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