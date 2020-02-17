Випуск новин за 19:00: Вибачення Бірюкова. рекордна сума на дороги в Україні

У випуску новин за 17 лютого станом на 19:00 – волонтер Юрій Бірюков вибачився за те, що назвав покидьками військових, які на президентських виборах голосували за Володимира Зеленського. У 2020 році на капітальний ремонт і будівництво доріг виділять рекордну суму: 85 мільярдів гривень – на траси державного значення і 22 мільярди – на місцеві.

Також у випуску: Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан ймовірно полетів на Сейшельські острови. Ексчиновник опублікував фото з відпочинку і навіть дав поради "друзям".