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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 19:00: Вибух на Дніпропетровщині. Смертельна ДТП на Прикарпатті

      Випуск новин 72 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 травня станом на 19:00 – у Марганці, що на Дніпропетровщині, вибухнула граната розірвалася у чоловіка в руках, він загинув на місці. Поліція затримала підозрюваних у смертельній ДТП на Прикарпатті.

      Також у випуску:

      У Києві відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких 38 суддів обрали головою органу 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років.

      Кремль заохочує українців їхати до Росії, обіцяє спростити оформлення дозволів на тимчасове перебування на території Федерації.

      Що відомо про команду майбутнього президента Володимира Зеленського.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Вибух Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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