20:06
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 19:00: Вибух у Сомалі. Топ-10 найкращих шкіл України

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 вересня станом на 19:00 – щонайменше шестеро людей загинули внаслідок теракту у Сомалі. Серед них – троє військовослужбовців та троє цивільних, ще близько півтора десятка отримали поранення. Рейтинг найкращих шкіл України за результатами тестувань напередодні нового навчального року склав український портал. І на першій сходинці – Львівський фізико-математичний ліцей.

Також у випуску:

2 вересня у Стамбулі вирішують долю Томосу для України.

У США розпочалася церемонія поховання сенатора Джона Маккейна на кладовищі Військово-морської академії.

Після вбивства лідера так званої "ДНР" Захарченка там схопили близько півсотні людей, кілька десятків – зникли безвісти.

Теги: Випуск новин Сомалі Вибух Жертви Рейтинги Освіта
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
сьогодні, 19:00 На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
Лев Парцхаладзе
Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
сьогодні, 16:00 Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
Блог Медіа
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук