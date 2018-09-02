Випуск новин за 19:00: Вибух у Сомалі. Топ-10 найкращих шкіл України
У випуску новин за 2 вересня станом на 19:00 – щонайменше шестеро людей загинули внаслідок теракту у Сомалі. Серед них – троє військовослужбовців та троє цивільних, ще близько півтора десятка отримали поранення. Рейтинг найкращих шкіл України за результатами тестувань напередодні нового навчального року склав український портал. І на першій сходинці – Львівський фізико-математичний ліцей.
Також у випуску:
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Після вбивства лідера так званої "ДНР" Захарченка там схопили близько півсотні людей, кілька десятків – зникли безвісти.
Джерело: 24 канал
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