Випуск новин за 19:00: Вибух у центрі Києва. Подарунки для президентів України

У випуску новин за 6 травня станом на 19:00 – у центрі Києва біля бізнес-центру "Арена Сіті" пролунав вибух. Приблизно о 13:00 жінка в червоній куртці поклала речі, облила їх рідиною і підпалила. У 1996 році Леонід Кучма заснував фонд, де зберігають подарунки всім президентам України. Журналісти 24 каналу з'ясували, що ж за цей час дарували першим особам держави.

Також у випуску: На Прикарпатті вантажівка з туристами злетіла з обриву: троє осіб загинули, дев'ятеро – у лікарні. Петро Порошенко представив нового командувача Операції об'єднаних сил: ним став генерал-лейтенант Олександр Сирський. Шевченківський райсуд Києва дозволив Роману Насірову забрати закордонний паспорт, тож тепер він може виїздити за межі держави. Внаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту "Шереметьєво" загинули 41 осіб: їх тіла зараз ідентифікують.

Джерело: 24 канал