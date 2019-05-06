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      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      Випуск новин за 19:00: Вибух у центрі Києва. Подарунки для президентів України

      Випуск новин 129 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 травня станом на 19:00 – у центрі Києва біля бізнес-центру "Арена Сіті" пролунав вибух. Приблизно о 13:00 жінка в червоній куртці поклала речі, облила їх рідиною і підпалила. У 1996 році Леонід Кучма заснував фонд, де зберігають подарунки всім президентам України. Журналісти 24 каналу з'ясували, що ж за цей час дарували першим особам держави.

      Також у випуску: 

      На Прикарпатті вантажівка з туристами злетіла з обриву: троє осіб загинули, дев'ятеро – у лікарні.

      Петро Порошенко представив нового командувача Операції об'єднаних сил: ним став генерал-лейтенант Олександр Сирський.

      Шевченківський райсуд Києва дозволив Роману Насірову забрати закордонний паспорт, тож тепер він може виїздити за межі держави.

      Внаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту "Шереметьєво" загинули 41 осіб: їх тіла зараз ідентифікують.

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      Теги: Президент України Новини України Випуск новин Новини Києва Вибух
      Джерело: 24 канал
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