Випуск новин за 19:00: Відеопетиція від команди Зеленського. Вибори та референдум у Литві

У випуску новин за 12 травня станом на 19:00 – команда Зеленського запустила відеопетицію про оновлення парламенту. Вони пропонують розпустити Верховну Раду через голосування у YouTube. На найвищу посаду в Литві претендує дев'ять кандидатів. Разом з першим туром там ще проводять два референдуми.

Також у випуску: Блискавка влучила у подружню пару на Львівщині. Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що генпрокурор України маніпулює адвокатом Трампа. У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова.

Джерело: 24 канал