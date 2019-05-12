Випуск новин за 19:00: Відеопетиція від команди Зеленського. Вибори та референдум у Литві
У випуску новин за 12 травня станом на 19:00 – команда Зеленського запустила відеопетицію про оновлення парламенту. Вони пропонують розпустити Верховну Раду через голосування у YouTube. На найвищу посаду в Литві претендує дев'ять кандидатів. Разом з першим туром там ще проводять два референдуми.
Також у випуску:
Блискавка влучила у подружню пару на Львівщині.
Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що генпрокурор України маніпулює адвокатом Трампа.
У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова.
Джерело: 24 канал
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