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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 19:00: Відеопетиція від команди Зеленського. Вибори та референдум у Литві

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 травня станом на 19:00 – команда Зеленського запустила відеопетицію про оновлення парламенту. Вони пропонують розпустити Верховну Раду через голосування у YouTube. На найвищу посаду в Литві претендує дев'ять кандидатів. Разом з першим туром там ще проводять два референдуми.

      Також у випуску:

      Блискавка влучила у подружню пару на Львівщині.

      Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що генпрокурор України маніпулює адвокатом Трампа.

      У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Литва
      Джерело: 24 канал
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