Випуск новин за 19:00: Трамп погрожує РФ. Свідчення Цукерберга
У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – Дональд Трапм обіцяє завдати рішучий удар Росії внаслідок атаки РФ на Сирію. Засновник соцмережі Марк Цукерберг вдруге дав свідчення щодо масштабного витоку даних користувачів в Конгресі США.
Також у випуску:
Четверо цивільних підірвалися на міні на Луганщині біля лінії розмежування.
Російський рубль продовжує падати.
Уночі окупаційні війська Росії обстріляли житловий квартал Авдіївки.
Конституційний Суд розпочинає розгляд депутатської недоторканості.
Джерело: 24 Канал
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