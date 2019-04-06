Випуск новин за 19:00: Відставка Гордєєва. Затримання двох диверсантів

У випуску новин за 6 квітня станом на 19:00 – голова Херсонської обласної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву на звільнення. Таку інформацію підтвердили у близькому оточенні чиновника. За останні два дні військовослужбовці Збройних сил затримали двох диверсантів російсько-окупаційних військ.

Також у випуску: ЦВК перевіряє дані в протоколах. Іноземні ЗМІ насміхаються над виборчими баталіями президентських перегонів в Україні. Прикордонники затримали контрабанду з окупованих територій. У Польщі потяг влетів у швидку.

Джерело: 24 канал