Випуск новин за 19:00: Відставка помічника Путіна з питань Донбасу. Відкриття "мосту Кличка".
У випуску новин за 25 травня станом на 19:00 – помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився. Він не лише координував бойовиків та визначав внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР". Ввечері відкриють міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Будували його з грудня. Попередньо з міського бюджету на це витратили 400 мільйонів гривень.
Також у випуску:
В Україні продовжують боротись із наслідками негоди. А синоптики прогнозують грози та шквальний вітер впродовж і цих вихідних.
Позачергові парламентські вибори в Україні під загрозою. ЦВК вимагає від депутатів негайно ухвалити новий документ, адже без нього комісія не може підготуватись.
Джерело: 24 канал
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