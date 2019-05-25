Випуск новин за 19:00: Відставка помічника Путіна з питань Донбасу. Відкриття "мосту Кличка".

У випуску новин за 25 травня станом на 19:00 – помічник Путіна з питань Донбасу Владислав Сурков звільнився. Він не лише координував бойовиків та визначав внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР". Ввечері відкриють міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Будували його з грудня. Попередньо з міського бюджету на це витратили 400 мільйонів гривень.

Також у випуску: В Україні продовжують боротись із наслідками негоди. А синоптики прогнозують грози та шквальний вітер впродовж і цих вихідних. Позачергові парламентські вибори в Україні під загрозою. ЦВК вимагає від депутатів негайно ухвалити новий документ, адже без нього комісія не може підготуватись.

Джерело: 24 канал