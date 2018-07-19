Випуск новин за 19:00: Викриття російських шпигунів. Затримання мера на хабарі
У випуску новин за 19 липня станом на 19:00 – російську шпигунку Марію Бутіну затримали в день, коли Трамп і Путін зустрічалися у Гельсінкі. Знайшли також російських шпигунів і в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка працює на сході України. На Львівщині вдруге на хабарі затримали мера міста Сколе на Львівщині Володимира Москаля.
Також у випуску:
Антимонопольний комітет може оштрафувати "ДніпроАзот" за відмову продавати хлор.
З'явився новий доказ участі російської приватної військової компанії "Вагнер" у війні з Україною.
Запаси хлору для знезараження води майже вичерпалися в Кропивницькому, кілька днів буде криза в Запоріжжі та Харкові.
Джерело: 24 канал
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