Випуск новин за 19:00: Виписали Юлію Скрипаль. Помилування довічниці Президентом
У випуску новин за 10 квітня станом на 19:00 – як повідомляють британські ЗМІ, доньку російського екс-шпигуна Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доправили в безпечне місце. З Качанівської колонії у Харкові випустили на свободу першу в історії України жінку.
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Джерело: 24 Канал
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