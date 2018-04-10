Випуск новин за 19:00: Виписали Юлію Скрипаль. Помилування довічниці Президентом

У випуску новин за 10 квітня станом на 19:00 – як повідомляють британські ЗМІ, доньку російського екс-шпигуна Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доправили в безпечне місце. З Качанівської колонії у Харкові випустили на свободу першу в історії України жінку.

Також у випуску: Слідство перевірить диплом про вищу освіту Володимира Гройсмана. На Мальті туристичний автобус потрапив у ДТП. У роковини авіакатастрофи під Смоленськом поляки назвали її причину.