Випуск новин за 19:00: Вирок організатору "вбивства" Бабченка. Святкові лінійки в школах
У випуску новин за 1 вересня станом на 19:00 – суд засудив Бориса Германа, якого обвинувачують в організації спроби вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, до 4 з половиною років позбавлення волі. Більшість столичних шкіл та вишів влаштували День знань саме 1 вересня. Цього року Міносвіти віддало право вирішувати – проводити лінійку чи ні самим навчальним закладам.
Також у випуску:
Порошенко, який прибув у Вашингтон для прощання з Маккейном, зустрівся з американськими парламентарями.
Донецькі терористи обрали нового ватажка і шукають убивць Захарченка.
Україну переводять на цифрове мовлення, попри судову заборону.
Джерело: 24 канал
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