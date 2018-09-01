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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 19:00: Вирок організатору "вбивства" Бабченка. Святкові лінійки в школах

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 вересня станом на 19:00 – суд засудив Бориса Германа, якого обвинувачують в організації спроби вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, до 4 з половиною років позбавлення волі. Більшість столичних шкіл та вишів влаштували День знань саме 1 вересня. Цього року Міносвіти віддало право вирішувати – проводити лінійку чи ні самим навчальним закладам.

Також у випуску:

Порошенко, який прибув у Вашингтон для прощання з Маккейном, зустрівся з американськими парламентарями.

Донецькі терористи обрали нового ватажка і шукають убивць Захарченка.

Україну переводять на цифрове мовлення, попри судову заборону.

Теги: Новини Києва Освіта Випуск новин "Вбивство" Аркадія Бабченка Судді
Джерело: 24 канал
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