Випуск новин за 19:00: Виставка картин для полонених моряків. Громадський ресторан у Києві
У випуску новин за 23 лютого станом на 19:00 – у Києві провели благодійний ярмарок, де художники з різних куточків України представили картини, які створили на підтримку українських моряків. У Києві півтисячі людей виклали з кишень по одній тисячі доларів на створення громадського ресторану. Співвласники – не отримуватимуть жодних дивідендів.
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Джерело: 24 канал
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