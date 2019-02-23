Випуск новин за 19:00: Виставка картин для полонених моряків. Громадський ресторан у Києві

У випуску новин за 23 лютого станом на 19:00 – у Києві провели благодійний ярмарок, де художники з різних куточків України представили картини, які створили на підтримку українських моряків. У Києві півтисячі людей виклали з кишень по одній тисячі доларів на створення громадського ресторану. Співвласники – не отримуватимуть жодних дивідендів.

Також у випуску: У Карпатах загинули двоє туристів У мережі оприлюднили відео, де люди в Чернігові говорять, що їхні голоси купили за 500 гривень. Ілон Маск взяв іпотеку на 61 мільйон доларів.