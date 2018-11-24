Випуск новин за 19:00: Вісті з фронту. Заява голови Генштабу британської армії про Росію

У випуску новин за 24 листопада станом на 19:00 – бойовики почали гатити активніше, відколи днями на Донбас заїхав черговий гумконвой Росії. Росія – більша загроза, ніж ІДІЛ та "Аль-Каїда". Таке заявив голова Генштабу британської армії Марк Карлтон-Сміт.

Також у випуску: В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Мін'юст повернув територію Почаївської лаври у користування державі. У Франції продовжуються масштабні акції протесту проти підвищення цін на пальне.