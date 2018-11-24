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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 19:00: Вісті з фронту. Заява голови Генштабу британської армії про Росію

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на 19:00 – бойовики почали гатити активніше, відколи днями на Донбас заїхав черговий гумконвой Росії. Росія – більша загроза, ніж ІДІЛ та "Аль-Каїда". Таке заявив голова Генштабу британської армії Марк Карлтон-Сміт.

      Також у випуску:

      В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору.

      Мін'юст повернув територію Почаївської лаври у користування державі.

      У Франції продовжуються масштабні акції протесту проти підвищення цін на пальне.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Випуск новин Великобританія
      Джерело: 24 канал
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