Випуск новин за 19:00: Вісті з фронту. Заява голови Генштабу британської армії про Росію
У випуску новин за 24 листопада станом на 19:00 – бойовики почали гатити активніше, відколи днями на Донбас заїхав черговий гумконвой Росії. Росія – більша загроза, ніж ІДІЛ та "Аль-Каїда". Таке заявив голова Генштабу британської армії Марк Карлтон-Сміт.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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