Випуск новин за 19:00: Виступ Сенцова на форумі YES. Зростання економіки України
У виупску новин за 13 вересня станом на 19:00 – у ролі спеціального гостя на 16 щорічній зустрічі YES був запрошений звільнений політв'язень та український режисер Олег Сенцов. Він розповів особисту історію, яка трапилася із ним у російській в'язниці. На 40% за 5 років. Саме так має зрости економіка України. Таке завдання новому уряду поставив президент Володимир Зеленський.
Також у випуску:
Президент виступив на щорічному міжнародному Форумі YES та розповів, що на його думку є щастям. Перед виступом він провів опитування серед світових лідерів.
Парламент підтримав розпуск нинішнього складу Центральної виборчої комісії, ініційованої Володимиром Зеленським. Свої голоси "за" віддав 341 депутат із 300 необхідних.
Джерело: 24 канал
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