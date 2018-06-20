Випуск новин за 19:00: Всесвітній день біженців. Протести під Верховною Радою

У випуску новин за 20 червня станом на 19:00 – 20 червня – Всесвітній день біженців, які були змушені покинути рідні домівки через війну. Адже вже п'ятий рік цей день став близьким і для України. Активісти під Верховною Радою вимагають забрати у СБУ функцію контролю за економічним сектором.

Також у випуску: Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського третім аудитором НАБУ. 20 червня Верховна рада взялася розглядати законопроект "Про національну безпеку". Генерала Петра Литвина призначили послом України у Вірменії.