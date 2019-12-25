20:36
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство
      Вєсті.UA
      19:04, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Встановлення ялинки у Прип'яті. Протести під Харківським ОДА

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 грудня станом на 19:00 – вперше за 33 роки ялинку поставили у Прип'яті. Колишні мешканці міста-привида прикрасили дерево своїми фотографіями, які були зроблені до аварії на ЧАЕС. "Непокаране зло повертається", "Вбивць дітей не міняємо" – такі гасла лунали сьогодні під стінами Харківської ОДА.

      Також у випуску:

      В Одесі сьогодні прощались із Кирилом Трофимчуком – 16-річний хлопець загинув під час жахливої пожежі у місцевому коледжі.

      Україна сама підштовхнула Росію до війни – про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

      А поки світ святкує, частина Франції на свята залишилася без метро та залізниці.

      В Одесі побили військову: міністр оборони взяв справу під свій контроль
      сьогодні
      3618
      Теги: Новини Харкова Випуск новин Чорнобиль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:27 Католицьке Різдво в Європі: цікаві ідеї для бюджетної подорожі
      Ірина Полицька 2108
      сьогодні , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 346
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      738
      сьогодні , 17:30 Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      Ірина Поліщук 1746
      сьогодні , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 1022
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук