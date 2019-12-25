Випуск новин за 19:00: Встановлення ялинки у Прип'яті. Протести під Харківським ОДА
У випуску новин за 25 грудня станом на 19:00 – вперше за 33 роки ялинку поставили у Прип'яті. Колишні мешканці міста-привида прикрасили дерево своїми фотографіями, які були зроблені до аварії на ЧАЕС. "Непокаране зло повертається", "Вбивць дітей не міняємо" – такі гасла лунали сьогодні під стінами Харківської ОДА.
Також у випуску:
В Одесі сьогодні прощались із Кирилом Трофимчуком – 16-річний хлопець загинув під час жахливої пожежі у місцевому коледжі.
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А поки світ святкує, частина Франції на свята залишилася без метро та залізниці.
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